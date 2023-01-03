Шмигаль анонсував програму підтримки українських ветеранів
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Україна формулює нову політику щодо підтримки ветеранів. Затвердити відповідну Стратегію планують уже в 2023 році.
– Стратегія базуватиметься на чотирьох ключових потребах: економічна незалежність, кошти, житло та медичні послуги. Можливість військової кар’єри, перенавчання, підтримка ветеранського бізнесу, забезпечення ветеранів житлом, зокрема через компенсацію відсоткової ставки на іпотеку та фінансовий лізинг, – перерахував Шмигаль.
Також він додав, що ветеранам мають надати трирівневу систему безоплатної психологічної допомоги.
– Наші ветерани – це наша гордість. І держава буде створювати для них найкращі можливості, – сказав прем’єр.
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