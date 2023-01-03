Шмигаль анонсував програму підтримки українських ветеранів

Січень, 03 в 18:56

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Україна формулює нову політику щодо підтримки ветеранів. Затвердити відповідну Стратегію планують уже в 2023 році.

– Стратегія базуватиметься на чотирьох ключових потребах: економічна незалежність, кошти, житло та медичні послуги. Можливість військової кар’єри, перенавчання, підтримка ветеранського бізнесу, забезпечення ветеранів житлом, зокрема через компенсацію відсоткової ставки на іпотеку та фінансовий лізинг, – перерахував Шмигаль.

Також він додав, що ветеранам мають надати трирівневу систему безоплатної психологічної допомоги.

– Наші ветерани – це наша гордість. І держава буде створювати для них найкращі можливості, – сказав прем’єр.