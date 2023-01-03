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Факти / Україна

Шмигаль анонсував програму підтримки українських ветеранів

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
Українські військові

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Україна формулює нову політику щодо підтримки ветеранів. Затвердити відповідну Стратегію планують уже в 2023 році.

– Стратегія базуватиметься на чотирьох ключових потребах: економічна незалежність, кошти, житло та медичні послуги. Можливість військової кар’єри, перенавчання, підтримка ветеранського бізнесу, забезпечення ветеранів житлом, зокрема через компенсацію відсоткової ставки на іпотеку та фінансовий лізинг, – перерахував Шмигаль.

Також він додав, що ветеранам мають надати трирівневу систему безоплатної психологічної допомоги. 

– Наші ветерани – це наша гордість. І держава буде створювати для них найкращі можливості, – сказав прем’єр.

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