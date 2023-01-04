Украина создала разведывательную сеть управления войсками, лучше аналога из США — WSJ

Январь, 04 в 0:40

Украина создала импровизированную разведывательную сеть для координации боевых подразделений на фронте, которая оказалась дешевле американского аналога, на создание которого США потратили десятилетия и миллиарды долларов.

– Импровизированная сеть Киева из беспилотников, бойцов и оружия, связанных через спутниковую связь и специальное программное обеспечение, дает солдатам уровень разведки, координации и точности, позволяющий маневрировать вокруг массивных, но неуклюжих армий России, – сообщает The Wall Street Journal.

Работники издания в сфере оцифровки в США отмечают, что успех Украины в создании виртуальной системы командования и управления “на лету” преподносит ценные уроки для Запада, в частности, о необходимости экспериментировать и привлекать невоенных экспертов.

Как отметил собеседник WSJ, бюрократические западные военные “слишком медленные и тяжелые”, чтобы быстро применять новые технические открытия для решения проблем на поле боя.

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— Одним из элементов успеха Украины в инновациях является то, как разные военные подразделения и украинские технологические компании работают над собственными новыми военными технологиями – подход “снизу вверх”, который порой больше напоминает ряд гаражей в Кремниевой долине, чем проект, финансируемый Пентагоном, – добавляет WSJ.

Кроме того, сообщается, что в Украине “процветает индустрия технического аутсорсинга и действующих вне закона хакеров”, поэтому инженеры-программисты подключаются к цифровым сервисам, таким как зашифрованный мессенджер Signal и сети, например, SpaceX Илона Маска.

WSJ также привело слова Ярослава Гончара, соучредителя Аэроразведки, неправительственной организации, которая с 2014 года помогает украинской армии беспилотниками, что почти каждое подразделение, участвовавшее в боях за Киев весной, использовало программу управления войсками DELTA.

Источник: The Wall Street Journal