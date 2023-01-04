В Крыму оккупанты требуют отчислять студентов, подлежащих мобилизации, за академические долги – ЦНС
Российские оккупанты продолжают готовить новую волну мобилизации на временно оккупированном Крымском полуострове. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
– Так называемым “университетам” на полуострове пришла директива отчислить всех студентов 3-5 курсов, подлежащих мобилизации и имеющих академическую задолженность, – говорится в сообщении.
Как отмечается, обычно студенты могут сдавать долги до начала новой сессии, и руководство вуза закрывает на это глаза.
Однако теперь высшие учебные заведения получили указания по отчислению всех по малейшему основанию, потому что обучение в университете позволяет отсрочить мобилизацию.
Ранее сообщалось, что РФ планирует устроить новую волну мобилизации, которая коснется жителей захваченных территорий. Пропагандисты готовят фундамент для закрытия границ и изоляции страны.
В то же время усилят мобилизационные меры. Во временно оккупированных украинских городах собираются призывать владельцев российского паспорта, потому что никаких исключений для “новых регионов” в Кремле делать не собираются.
Источник: ЦНС