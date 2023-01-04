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Факти / Україна

В Криму окупанти вимагають відраховувати студентів, які підлягають мобілізації, через академічні борги – ЦНС

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
мобілізація в Росії
Фото: Міноборони

Російські окупанти продовжують готувати нову хвилю мобілізації на тимчасово окупованому Кримському півострові. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

– Так званим “університетам” на півострові прийшла директива відрахувати всіх студентів 3-5 курсів, які підлягають мобілізації, та мають академічну заборгованість, – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, зазвичай студенти можуть здавати борги до початку нової сесії і керівництво ВНЗ закриває на це очі.

Однак наразі вищі навчальні заклади отримали вказівки по відрахуванню усіх за найменшої підстави, тому що навчання в університеті дозволяє відтермінувати мобілізацію.

Зараз дивляться

Раніше повідомлялось, що РФ планує влаштувати нову хвилю мобілізації, що торкнеться мешканців захоплених територій. Пропагандисти наразі готують фундамент для закриття кордонів та ізоляції країни.

У той же час посилять мобілізаційні заходи. У тимчасово окупованих українських містах збираються призивати власників російського паспорта, тому що ніяких виключень для “нових регіонів” в Кремлі робити не збираються.

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Мобілізація в Криму в січні-2023: в окупантів вже готові списки

Джерело: ЦНС

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