Собирал разведданные о Силах обороны. СБУ разоблачила предателя, работавшего на спецслужбы Беларуси
В Черниговской области СБУ разоблачила предателя, который работал на спецслужбы Беларуси. Мужчина собирал разведданные о Силах обороны в приграничных районах на Севере Украины.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Предателем оказался житель Черниговской области, организовавший канал нелегальной переправки за границу украинских граждан призывного возраста. Он был задержан в результате спецоперации в конце 2022 года.
Позже в ходе досудебного расследования были разоблачены новые факты преступной деятельности задержанного.
Так, установлено, что он проводил разведывательно-подрывную деятельность в регионе в пользу спецслужб Беларуси. Злоумышленник собирал информацию о дислокации и перемещении подразделений Сил обороны на территории области.
Отмечено, что особое внимание мужчина обращал на места жительства командного состава украинских войск.
— Полученные сведения он пытался передать в РФ через одного из уклонистов, которого он собирался скрыто переправить через границу вне контрольно-пропускных пунктов, — говорится в сообщении.
На основании собранных доказательств белорусскому агенту сообщили о подозрении по трем статьям:
- ст. 111 (государственная измена);
- ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами);
- ч. 3 ст. 332 (организация незаконной переправки лиц через государственную границу Украины) УКУ.