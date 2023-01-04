Январь, 04 в 15:29

В Черниговской области СБУ разоблачила предателя, который работал на спецслужбы Беларуси. Мужчина собирал разведданные о Силах обороны в приграничных районах на Севере Украины.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Предателем оказался житель Черниговской области, организовавший канал нелегальной переправки за границу украинских граждан призывного возраста. Он был задержан в результате спецоперации в конце 2022 года.

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Позже в ходе досудебного расследования были разоблачены новые факты преступной деятельности задержанного.

Так, установлено, что он проводил разведывательно-подрывную деятельность в регионе в пользу спецслужб Беларуси. Злоумышленник собирал информацию о дислокации и перемещении подразделений Сил обороны на территории области.

Отмечено, что особое внимание мужчина обращал на места жительства командного состава украинских войск.

— Полученные сведения он пытался передать в РФ через одного из уклонистов, которого он собирался скрыто переправить через границу вне контрольно-пропускных пунктов, — говорится в сообщении.

На основании собранных доказательств белорусскому агенту сообщили о подозрении по трем статьям: