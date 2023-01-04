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Факти / Україна

Збирав розвіддані про Сили оборони. СБУ викрила зрадника, який працював на спецслужби Білорусі

Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
СБУ
Фото: СБУ

СБУ викрила зрадника, який працював на спецслужби Білорусі. Чоловік збирав розвіддані про Сили оборони у прикордонних районах на півночі України.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Зрадником виявився мешканець Чернігівщини, який організував канал нелегального переправлення за кордон українських громадян призовного віку. Його затримали в результаті спецоперації наприкінці 2022 року.

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Згодом під час досудового розслідування було викрито нові факти злочинної діяльності затриманого.

Так, встановлено, що він проводив розвідувально-підривну діяльність в регіоні на користь спецслужб Білорусі. Зловмисник збирав інформацію про дислокацію та переміщення підрозділів Сил оборони на території області.

Зазначено, що особливу увагу чоловік звертав на місця проживання командного складу українських військ.

– Отримані відомості він намагався передати до РФ через одного з ухилянтів, якого він збирався приховано переправити через кордон поза контрольно-пропускними пунктами, – йдеться в повідомленні.

На підставі зібраних доказів білоруському агенту повідомили про підозру за трьома статтями:

  • ст. 111 (державна зрада);
  • ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами);
  • ч. 3 ст. 332 (організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України) ККУ.
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Джерело: СБУ
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