Январь, 05 в 12:59

На территории захваченной Луганщины российские оккупанты заставляют фермеров освобождать ангары, чтобы заселить туда своих солдат. А украинские Силы обороны наносят сокрушительные удары по оккупантам.

По сообщению Луганской ОГА, подобное наблюдается в Беловодской громаде.

Возле Старобельска в село Титаровка заблокирован въезд, там захватчики проводили репрессии против местных жителей. Они их подозревают в работе в ВСУ.

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Кроме того, больницы в Луганске и области переполнены ранеными оккупантами. В Луганске вагнеровцев положили в неврологическое отделение. Наемниками заняты около 100 койко-мест.

— Что-то нелогичное, даже для местных жителей, происходит в Северодонецке. Они замерзают при отсутствии теплоснабжения и не могут понять, почему оккупационные власти в пункт временного размещения пустили только 67 человек, хотя рассчитан он якобы на 700 человек, о чем сообщает российская пропаганда? Более того, этот пункт заполнен меньше, чем на 10 %, а в городе собираются открывать еще два аналогичных. Для избранных, — говорится в сообщении.

По данным ОВА, 4 января украинские силы обороны отбили атаки оккупантов в районах Стельмаховки и Площанки.

За минувшие сутки на восточном направлении подразделения зенитных ракетных войск Воздушных Сил ВСУ уничтожили российский штурмовик Су-25, ударный вертолет Ка-52 и БпЛА оперативно-тактического уровня Орлан-10.

Также бойцы ракетных войск и артиллерии Сил обороны ударили по трем пунктам управления, по четырем районам сосредоточения живой силы и военной техники и двум складам боеприпасов врага.

Источник: Луганская ОВА