Січень, 05 в 12:59

На території захопленої Луганщини російські окупанти змушують фермерів звільняти ангари, щоб заселити туди своїх солдатів. А українські Сили оборони завдають нищівних ударів по окупантах.

За повідомленням Луганської ОВА, подібне спостерігається у Біловодський громаді.

Біля Старобільська у село Титарівка заблоковано в’їзд, там загарбники проводили репресії проти місцевих жителів. Вони їх підозрюють у роботі на ЗСУ.

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Крім того, лікарні у Луганську та області переповнені пораненими окупантами. У Луганську вагнерівців поклали до неврологічного відділення. Найманцями зайняті близько 100 ліжко-місць.

– Щось нелогічне, навіть для місцевих мешканців, коїться в Сєвєродонецьку. Вони замерзають за відсутності теплопостачання і не можуть зрозуміти, чому окупаційна влада до пункту тимчасового розміщення пустила тільки 67 осіб, хоча розрахований він нібито на 700 осіб, про що повідомляє російська пропаганда? Ба быльше, цей пункт заповнений менше ніж на 10 %, а в місті мають намір відкрити ще два аналогічних. Для обраних, – йдеться у повідомленні.

За даними ОВА, 4 січня українські сили оборони відбили атаки окупантів у районах Стельмахівки й Площанки.

За минулу добу на східному напрямку підрозділи зенітних ракетних військ Повітряних Сил ЗСУ знищили російський штурмовик Су-25, ударний вертоліт Ка-52 та БпЛА оперативно-тактичного рівня Орлан-10.

Також бійці ракетних військ і артилерії Сил оборони вдарили по трьох пунктах управління, у чотирьох районах зосередження живої сили й військової техніки та двох складах боєприпасів ворога.

Джерело: Луганська ОВА