Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

Буданов: Не вижу никаких признаков подготовки вторжения нового РФ из Беларуси

Валентина Летяк, редактор ленты
Кирило Буданов
Фото: Минобороны

Угроза нового большого наступления РФ, в том числе и с территории Беларуси, будет существовать еще достаточно долго, однако точно не сейчас, заявил в интервью BBC руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов.

— Могу сказать, что в целом как вариант-замысел такой вариант существует. Он существовал всегда и существует сейчас и, к сожалению, будет существовать достаточно большой промежуток времени, даже после завершения войны. По состоянию на данный момент никаких реальных признаков подготовки нового вторжения в Киев, я имею в виду столицу или вообще Северное направление, отсутствует, — заверил он.

По его словам, гипотетически Россия вынашивает такие замыслы, но ни периодов, ни возможностей, как это вообще сделать, у них нет.

— Я вам могу абсолютно прямо сказать: та группировка, которую они там создали, никоим образом не соответствует наступательной группировке или группировке, которая могла бы нести хоть какую-то реальную угрозу, — подытожил глава разведки.

Читайте
Ждем новых поставок оружия: Ситуация на фронте зашла в тупик — Буданов

Сейчас смотрят

Источник: ВВС
Теги: , , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка