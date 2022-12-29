Буданов: Не вижу никаких признаков подготовки вторжения нового РФ из Беларуси

Декабрь, 29 в 15:30

Угроза нового большого наступления РФ, в том числе и с территории Беларуси, будет существовать еще достаточно долго, однако точно не сейчас, заявил в интервью BBC руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов.

— Могу сказать, что в целом как вариант-замысел такой вариант существует. Он существовал всегда и существует сейчас и, к сожалению, будет существовать достаточно большой промежуток времени, даже после завершения войны. По состоянию на данный момент никаких реальных признаков подготовки нового вторжения в Киев, я имею в виду столицу или вообще Северное направление, отсутствует, — заверил он.

По его словам, гипотетически Россия вынашивает такие замыслы, но ни периодов, ни возможностей, как это вообще сделать, у них нет.

— Я вам могу абсолютно прямо сказать: та группировка, которую они там создали, никоим образом не соответствует наступательной группировке или группировке, которая могла бы нести хоть какую-то реальную угрозу, — подытожил глава разведки.