Січень, 05 в 20:15

Міністр оборони Олексій Резніков в інтерв’ю керівниці інформаційної служби каналу ICTV Олені Фроляк анонсував дайвінг-екскурсії на затонулий крейсер Москва після перемоги.

– Я запрошу всіх після перемоги на дайвінг, разом зі мною. Ми зробимо там (на затонулому крейсері РФ Москва, – Ред.) підводний музей, – сказав міністр.

Він нагадав, що першочергово партнери нам не давали протикорабельні системи, як-от Гарпун, – теж через те, що боялись ескалації.

– Але коли наш український Нептун відправив на дно за відомою адресою крейсер російського флоту Москву, і це зроблено через 100 років після того, як японці потопили російський крейсер… це змінилось, – зазначив Олексій Резніков.

Фото: OSINTtechnical