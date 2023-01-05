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Факти / Світ

Резніков анонсував дайвінг-екскурсії на затонулий флагман Москва після перемоги

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
крейсер Москва

Міністр оборони Олексій Резніков в інтерв’ю керівниці інформаційної служби каналу ICTV Олені Фроляк анонсував дайвінг-екскурсії на затонулий крейсер Москва після перемоги.

– Я запрошу всіх після перемоги на дайвінг, разом зі мною. Ми зробимо там (на затонулому крейсері РФ Москва, – Ред.) підводний музей, – сказав міністр.

Він нагадав, що першочергово партнери нам не давали протикорабельні системи, як-от Гарпун, – теж через те, що боялись ескалації. 

– Але коли наш український Нептун відправив на дно за відомою адресою крейсер російського флоту Москву, і це зроблено через 100 років після того, як японці потопили російський крейсер… це змінилось, – зазначив Олексій Резніков.

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Фото: OSINTtechnical

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