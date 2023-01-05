Собирал данные о стратегических предприятиях: на Львовщине задержали агента РФ
Служба безопасности Украины задержала агента России во Львовской области, который наводил ракеты на стратегические предприятия Украины.
Служба безопасности установила, что пособником врага оказался инженер одного из государственных предприятий с востока Украины.
Российские спецслужбы завербовали мужчину в начале полномасштабного вторжения для проведения разведывательной подрывной деятельности в их пользу.
Сначала он по заданию кураторов собирал информацию о предприятиях на востоке и юге государства.
Также под видом командировок мужчина ездил в Киев и Запорожье для выявления там объектов энергетической инфраструктуры и железнодорожной, по которым Россия наносила удары.
— На месте он должен был осмотреть их техническое состояние, уровень возможных повреждений и подготовить отчет для ФСБ, — уточняет СБУ.
Последняя его поездка по заданию российских кураторов состоялась во Львовскую область. Там он пытался установить расположение объектов критической инфраструктуры.
Полученные данные он должен был переправить россиянам с географическими координатами и фото с привязкой к местности.
— Разведывательная информация нужна была врагу для подготовки проведения серии прицельных ракетных ударов по территории региона, — отмечает СБУ.
Однако контрразведчики СБУ разоблачили агента россиян и задержали при попытке передачи оккупантам закрытых данных.
Ему сообщили о подозрении в государственной измене (ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины) и оправдании действий агрессора (ч. 2, ч. 3 ст. 463-2 УКУ).
Суд отправил его под стражу без права внесения залога в качестве меры пресечения.