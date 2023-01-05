Январь, 05 в 10:54

Служба безопасности Украины задержала агента России во Львовской области, который наводил ракеты на стратегические предприятия Украины.

Служба безопасности установила, что пособником врага оказался инженер одного из государственных предприятий с востока Украины.

Российские спецслужбы завербовали мужчину в начале полномасштабного вторжения для проведения разведывательной подрывной деятельности в их пользу.

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Сначала он по заданию кураторов собирал информацию о предприятиях на востоке и юге государства.

Также под видом командировок мужчина ездил в Киев и Запорожье для выявления там объектов энергетической инфраструктуры и железнодорожной, по которым Россия наносила удары.

— На месте он должен был осмотреть их техническое состояние, уровень возможных повреждений и подготовить отчет для ФСБ, — уточняет СБУ.

Последняя его поездка по заданию российских кураторов состоялась во Львовскую область. Там он пытался установить расположение объектов критической инфраструктуры.

Полученные данные он должен был переправить россиянам с географическими координатами и фото с привязкой к местности.

— Разведывательная информация нужна была врагу для подготовки проведения серии прицельных ракетных ударов по территории региона, — отмечает СБУ.

Однако контрразведчики СБУ разоблачили агента россиян и задержали при попытке передачи оккупантам закрытых данных.

Собирал данные о стратегических предприятиях: на Львовщине задержали агента РФ / 5 фотографий

Ему сообщили о подозрении в государственной измене (ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины) и оправдании действий агрессора (ч. 2, ч. 3 ст. 463-2 УКУ).

Суд отправил его под стражу без права внесения залога в качестве меры пресечения.