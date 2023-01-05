Січень, 05 в 10:54

Служба безпеки України затримала агента Росії у Львівській області, який наводив ракети на стратегічні підприємства України.

Служба безпеки встановила, що пособником ворога виявився інженер одного із державних підприємств зі сходу України.

Російські спецслужби завербували чоловіка на початку повномасштабного вторгнення для проведення розвідувальної підривної діяльності на їхню користь.

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Спочатку він за завданням кураторів збирав інформацію про підприємства на сході та півдні держави.

Також під виглядом відряджень чоловік їздив до Києва та Запоріжжя для виявлення там об’єктів енергетичної та залізничної інфраструктури, по яких Росія завдавала ударів.

– На місці він мав оглянути їхній технічний стан, рівень можливих пошкоджень і підготувати звіт для ФСБ, – уточнює СБУ.

Остання його поїздка за завданням російських кураторів відбулася до Львівської області. Там він намагався встановити розташування об’єктів критичної інфраструктури.

Отримані дані він мав переправити росіянам із географічними координатами та фото з прив’язкою до місцевості.

– Розвідувальна інформація потрібна була ворогу для підготовки проведення серії прицільних ракетних ударів по території регіону, – зазначає СБУ.

Проте контррозвідники СБУ викрили агента росіян і затримали під час спроби передання окупантам закритих даних.

Збирав дані про стратегічні підприємства: на Львівщині затримали агента РФ / 5 фотографий

Йому повідомили про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України) та виправдовуванні дій агресора (ч. 2, ч. 3 ст. 463-2 ККУ).

Суд відправив його під варту без права внесення застави як запобіжний захід.