Январь, 05 в 22:39

Россия пытается использовать Рождество, чтобы подогнать свою технику и боеприпасы к позициям ВСУ, но это только увеличит количество потерь среди оккупантов.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в обращении по итогам 5 января.

Президент рассказал, что имел активный дипломатический день, поскольку еще четыре лидера государств-партнеров полностью проинформированы об украинских оборонных потребностях и о ближайших планах государства-террориста.

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— России не удастся скрыть в тишине ее подготовку к новой волне агрессии против Украины и всей Европы. Мир будет знать во всех деталях — как и когда агрессор готовит новую эскалацию в этой войне. И каждый новый мобилизационный шаг России будет известен миру еще до того, как Россия его осуществит. Мы это обеспечим, — сказал он.

Зеленский заявил, что со всеми лидерами обсудил две вещи — больше оборонной поддержки для нашего государства, а также больше защиты всем украинцам — защита на земле, в небе и на море.

Президент говорит, что с премьер-министром Хорватии Пленковичем имел “довольно вдохновляющий” разговор.

— Я услышал полную поддержку нашего государства, а также услышал готовность Хорватии быть лидером в реализации именно тех шагов, которые гарантируют возвращение элементов безопасности Украине и в целом Европе. Хорватия готова быть лидером в тех усилиях, которые необходимы для очистки нашей земли от российских мин и снарядов, которые не разорвались. Это одна из жизненно важных задач для нашего государства и всех европейцев, — сказал он.

В то же время разговор с президентом Латвии был посвящен тому пути, который должен пройти весь континент, чтобы после поражения РФ была гарантирована по-настоящему надежная безопасность.

Владимир Зеленский отметил разговор с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, который касался многих элементов безопасности в Черноморском регионе.

— Конечно, мы говорили о необходимых шагах для обеспечения продовольственной безопасности, и о том, что надо сделать для ядерной безопасности и недопущения любых радиационных инцидентов, угрозу которых Россия сделала, к сожалению, вполне реальной, — сказал президент.

С турецким лидером украинский президент обсудил также и динамику ситуации в регионе, а именно то, что власти России сейчас в довольно отчаянном положении из-за поражения оккупантов на фронте и готовы к различным манипуляциям.

В то же время президент Зеленский рассказал об “очень содержательном и своевременном” разговоре с премьер-министром Испании.

— Накануне новой встречи в формате Рамштайн очень важно, чтобы каждый из наших партнеров знал на 100% реальную ситуацию на передовой и то, к чему готовы наши Силы обороны. Я благодарю господина премьер-министра Санчеса и всех испанцев за неизменную поддержку нашего стремления защитить свободу, — сказал украинский лидер.

Владимир Зеленский отдельно поблагодарил президента США Джо Байдена и канцлера ФРГ Олафа Шольца за решение усилить оборону Украины, когда они приняли решение о передаче новой военной техники.

— Будем иметь еще одну батарею Patriot и мощную бронетехнику — это действительно большая победа для нашего государства. Все детали и сроки будут завтра — после моего разговора с господином канцлером, — сказал президент Украины.

Он рассказал, что имел 5 января заседание Ставки, которое было посвящено прежде всего потребностям Вооруженных сил Украины и всех наших Сил обороны и безопасности.

— Мы понимаем, что должны использовать ближайшее время — январь и начало февраля, чтобы быть готовыми к любым попыткам террористов ввести в действие новые мобилизационные ресурсы России, — сказал президент.

Президент перешел на русский и обратился к гражданам России.

Зеленский заявил, что Россия по состоянию на сегодня потеряла убитыми на войне уже почти 110 тыс. своих солдат.

— Те, кто продолжал террор против нашей страны и посылал всех этих ваших людей на убой, отказываясь от наших предложений о прекращении российской агрессии, точно не ценят жизнь и тем более не хотят мира. Сейчас они хотят использовать Рождество как прикрытие, чтобы хоть ненадолго остановить продвижение наших ребят на Донбассе и подогнать ближе к нашим позициям технику, боеприпасы и мобилизованных. Что это даст? Только очередное увеличение счета потерь, — сказал президент Украины.

Владимир Зеленский уверен, что все в мире знают, как Кремль использует передышку на войне, чтобы продолжить войну с новой силой.

— Чтобы закончить войну быстрее, нужно совсем другое. Нужно, чтобы граждане России нашли в себе смелость хотя бы на 36 часов, хотя бы во время Рождества освободиться от своего позорного страха перед одним человеком в Кремле. Ваш страх перед ним уничтожает вашу страну, которая тоже уже глубоко… но не в бункере, — сказал он.

Президент подчеркнул, что закончить войну означает закончить агрессию России.

— Даже когда ваши ракеты и дроны не бьют по нашим городам, террор на оккупированных территориях продолжается. Никаких передышек вы украинцам не даете. Людей пытают, бьют током, насилуют. Это продолжается каждый день, пока ваши солдаты на нашей земле. И война закончится — тогда, когда ваши солдаты или уйдут, или мы их выгоним, — подчеркнул Зеленский.

Президент призвал оккупантов “забирать унитазы” и возвращаться к себе домой, за границу Украины с 1991 года.