Поставки БМП Bradley в Украину из США и легких танков AMX-10 из Франции: что происходит на 316-й день войны (онлайн)
Украинские пограничники отбили вражеский штурм на Бахмутском направлении и продвинулись вперед на 300 метров, уничтожив 9 оккупантов;
От обстрела Россией Бахмута погибли две гражданские женщины;
Украинские защитники за сутки уничтожили российский штурмовик Су-25 и ударный вертолет Ка-52;
Президент США Джо Байден подтвердил намерение передать Украине БМП Bradley, когда же в Совете нацбезопасности при Белом доме сообщили, что Вашингтон уже готовит новый пакет военной помощи для Украины.
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