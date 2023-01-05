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Факты / Україна
Илья Нежигай |
Поставки БМП Bradley в Украину из США и легких танков AMX-10 из Франции: что происходит на 316-й день войны (онлайн)

Поставки БМП Bradley в Украину из США и легких танков AMX-10 из Франции: что происходит на 316-й день войны (онлайн)

Украинские пограничники отбили вражеский штурм на Бахмутском направлении и продвинулись вперед на 300 метров, уничтожив 9 оккупантов;

От обстрела Россией Бахмута погибли две гражданские женщины;

Украинские защитники за сутки уничтожили российский штурмовик Су-25 и ударный вертолет Ка-52;

Президент США Джо Байден подтвердил намерение передать Украине БМП Bradley, когда же в Совете нацбезопасности при Белом доме сообщили, что Вашингтон уже готовит новый пакет военной помощи для Украины.

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00:30 - 05 января

Украина получит больше бронетехники для воинов ВСУ, в частности, колесные танки французского производства. Это дает четким сигнал всем партнерам, что нет никаких рациональных причин не поставлять танки западного образца Украине.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 4 января, комментируя новую военную помощь от Франции.

— Это то, что дает четкий сигнал всем другим нашим партнерам: нет сейчас ни одной рациональной причины того, что Украине до сих пор не поставлялись танки западного образца. А это очень важно, чтобы восстановить безопасность для всех украинцев и спокойствие для всех европейцев, — утверждает глава государства.

По его мнению, это чрезвычайно актуальный сигнал, потому что необходимо закончить российскую агрессию против Украины именно в 2023 году.

— Именно перед новым Рамштайном такой сигнал чрезвычайно актуален. Надо поставить точку в российской агрессии именно в этом году и не откладывать ни одну из тех оборонных возможностей, которые способны ускорить поражение государства-террориста. Современная западная бронетехника, танки западного образца — это как раз одна из таких ключевых возможностей, — убежден президент Украины.

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