Січень, 05 в 22:39

Росія намагається використати Різдво, щоб підігнати свою техніку та боєприпаси до позицій ЗСУ, але це тільки збільшить кількість втрат серед окупантів.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у зверненні за підсумками 5 січня.

Президент розповів, що мав активний дипломатичний день, оскільки ще чотири лідери держав-партнерів повністю поінформовані про українські оборонні потреби і про найближчі плани держави-терориста.

Зараз дивляться

– Росії не вдасться приховати у тиші її підготовку до нової хвилі агресії проти України і всієї Європи. Світ знатиме у всіх деталях – як і коли агресор готує нову ескалацію у цій війні. І кожен новий мобілізаційний крок Росії буде відомий світу ще до того, як Росія його здійснить. Ми це забезпечимо, – сказав він.

Зеленський заявив, що з усіма лідерами обговорив дві речі – більше оборонної підтримки для нашої держави, а також більше захисту усім українцям – захист на землі, в небі і на морі.

Президент каже, що з премʼєр-міністром Хорватії Пленковичем мав “доволі надихаючу” розмову.

– Я почув повну підтримку нашої держави, а також почув готовність Хорватії бути лідером в реалізації саме тих кроків, які гарантують повернення елементів безпеки України і загалом Європи. Хорватія готова бути лідером в тих зусиллях, які необхідні для очищення нашої землі від російських мін і снарядів, що не розірвалися. Це одне з життєво важливих завдань для нашої держави і усіх європейців, – сказав він.

Водночас розмова з президентом Латвії була присвячена тому шляху, який має пройти увесь континент, щоб після поразки РФ була гарантована по-справжньому надійна безпека.

Володимир Зеленський відзначив розмову з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом, яка стосувалась багатьох елементів безпеки в Чорноморському регіоні.

– Звичайно, ми говорили про необхідні кроки для гарантування продовольчої безпеки, та про те, що треба зробити для ядерної безпеки і недопущення будь-яких радіаційних інцидентів, загрозу яких Росія зробила, на жаль, цілком реальною, – сказав президент.

З турецьким лідером український президент обговорив також і динаміку ситуації в регіоні, а саме те, що влада Росії зараз у доволі відчайдушному становищі через поразки окупантів на фронті й готова до різноманітних маніпуляцій.

Водночас президент Зеленський розповів про “дуже змістовну і вчасну” розмову з премʼєр-міністром Іспанії.

– Напередодні нової зустрічі в форматі Рамштайну дуже важливо, щоб кожен з наших партнерів знав на 100% реальну ситуацію на передовій і те, до чого готові наші Сили оборони. Я дякую пану премʼєр-міністру Санчесу та усім іспанцям за незмінну підтримку нашого прагнення захистити свободу, – сказав український лідер.

Володимир Зеленський окремо подякував президенту США Джо Байдену і канцлеру ФРН Олафу Шольцу за рішення посилити оборону України, коли вони прийняли рішення про передачу нової військової техніки.

– Матимемо ще одну батарею Patriot і потужну бронетехніку – це дійсно велика перемога для нашої держави. Всі деталі і терміни будуть завтра – після моєї розмови з паном канцлером, – сказав президент України.

Зеленський розповів, що мав 5 січня засідання Ставки, яке було присвячене передусім потребам Збройних сил України та усіх наших Сил оборони і безпеки.

– Ми розуміємо, що маємо використати найближчий час – січень і початок лютого, щоб бути готовими до будь-яких спроб терористів ввести в дію нові мобілізаційні ресурси Росії, – сказав президент.

Президент перейшов на російську та звернувся до громадян Росії.

Він заявив, що Росія станом на сьогодні втратила вбитими на війні вже майже 110 тис. своїх солдатів.

– Ті, хто продовжував терор проти нашої країни і посилав усіх цих ваших людей на забій, відмовляючись від наших пропозицій щодо припинення російської агресії, точно не цінують життя і тим паче не прагнуть миру. Зараз вони хочуть використати Різдво як прикриття, щоб хоч ненадовго зупинити просування наших хлопців на Донбасі і підігнати ближче до наших позицій техніку, боєприпаси і мобілізованих. Що це дасть? Тільки чергове збільшення рахунку втрат, – сказав президент України.

Володимир Зеленський впевнений, що усі у світі знають, як Кремль використовує перепочинок на війні, щоб продовжити війну з новою силою.

– Щоб закінчити війну швидше, потрібно зовсім інше. Потрібно, щоб громадяни Росії знайшли в собі сміливість хоча б на 36 год, хоча б під час Різдва звільнитися від свого ганебного страху перед однією людиною в Кремлі. Ваш страх перед ним знищує вашу країну, яка теж уже глибоко… але не в бункері, – сказав він.

Президент наголосив, що закінчити війну означає закінчити агресію Росії.

– Навіть коли ваші ракети і дрони не б’ють по наших містах, терор на окупованих територіях триває. Жодних перепочинків ви українцям не даєте. Людей катують, б’ють струмом, ґвалтують. Це триває щодня, поки ваші солдати на нашій землі. І війна закінчиться – тоді, коли ваші солдати або підуть, або ми їх виженемо, – наголосив Зеленський.

Президент закликав окупантів “забирати унітази” та повертатися до себе додому, за кордон України від 1991 року.