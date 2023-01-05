Январь, 05 в 9:16

На встрече в формате Рамштайн страны могут договориться о передаче Украине бронетехники.

Об этом сообщил военный эксперт Александр Мусиенко в эфире Freeдом.

– Я думаю, что речь пойдет о бронетехнике, это БМП и бронетранспортеры разных типов, предназначенные для укрепления наших механизированных бригад, – сказал он.

Мусиенко также напомнил, что ранее уже появлялись сообщения о возможности передачи Украине американских БМП Bradley.

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Кроме того, на заседании может обсуждаться усиление артиллерийских возможностей украинских Сил обороны. По словам эксперта, это важно в контексте контрнаступления и завершения войны.

Также на восьмом Рамштайне могут быть приняты решения о предоставлении Украине средств ПВО для противодействия ракетному террору РФ и иранским дронам.

– Мне кажется, что хорошие новости должны быть в любом случае, – подытожил Мусиенко.

Восьмое заседание в формате Рамштайн состоится в январе.

Ранее заместитель главы ОП Андрей Сибига сообщил, что следует рассчитывать на конкретные шаги партнеров по максимальному усилению Украины на ближайшей встрече в формате Рамштайн.