Январь, 04 в 8:47

В ближайшее время следует ожидать хороших новостей относительно усиления Украины от западных партнеров.

Об этом сообщил заместитель главы ОП Андрей Сибига.

Во вторник, 3 января, президент Украины Владимир Зеленский провел беседы с премьер-министрами Канады, Нидерландов, Великобритании и Норвегии. По словам Сибиги, результаты разговоров только положительные.

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– Точно будут сильные новости и решения союзников для усиления наших оборонных потребностей с целью адекватного реагирования на риски эскалации на фронте и потенциальные вызовы, – написал заместитель руководителя ОП.

Он добавил, что следует рассчитывать и на конкретные шаги партнеров по максимальному усилению Украины на ближайшей встрече в формате Рамштайн.

Кроме того, в ближайшие дни запланирован ряд дополнительных разговоров Зеленского с иностранными лидерами для усиления нашей обороноспособности.

– Хорошие новости будут, – подытожил Сибига.

Восьмая встреча в формате Рамштайн состоится в январе.

Источник: Андрей Сибига