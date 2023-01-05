Січень, 05 в 9:16

На найближчій зустрічі у форматі Рамштайн країни можуть домовитись про передачу Україні бронетехніки.

Про це повідомив військовий експерт Олександр Мусієнко в етері Freeдом.

– Я думаю, що мова йтиме про бронетехніку, це БМП і бронетранспортери різних типів, призначені для укріплення наших механізованих бригад, – сказав він.

Мусієнко також нагадав, що раніше вже з’являлись повідомлення про ймовірність передачі Україні американських БМП Bradley.

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Окрім того, на засіданні може обговорюватись посилення артилерійських можливостейукраїнських Сил оборони. За словами експерта, це важливо в контексті контрнаступу та завершення війни.

Також на восьмому Рамштайні можуть бути прийняті рішення про надання Україні засобів ППО для протидії ракетному терору РФ та іранським дронам.

– Мені здається, що хороші новини мають бути у будь-якому випадку, – підсумував Мусієнко.

Восьме засідання у форматі Рамштайн відбудеться у січні.

Раніше заступник голови ОП Андрій Сибіга повідомив, що варто розраховувати на конкретні кроки партнерів для максимального посилення України на найближчій зустрічі у форматі Рамштайн.