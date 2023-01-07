Січень, 07 в 15:40

У п’ятницю, 6 січня, під час оголошеного РФ “різдвяного перемир’я” окупанти з артилерії обстріляли Бахмут та Бахмутський район на Донеччині.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

В результаті мінометних атак по житлових кварталах загинули 66-річний чоловік та 61-річна жінка. Ще 13 людей отримали мінно-вибухові травми та осколкові поранення.

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Окрім того, зазнали пошкоджень та руйнувань приватні домоволодіння, багатоквартирні будинки та інші об’єкти.

Розпочато досудові розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1, ч. 2 ст. 438 КК України).

5 січня російський диктатор Володимир Путін заявив, що оголошує одностороннє “припинення вогню” на честь Різдва. Він обіцяв, що війська РФ не стрілятимуть, починаючи з 12:00 6 січня і до 24:00 7 січня.