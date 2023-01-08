В Украине ударили морозы: как это может повлиять на ход боевых действий

Январь, 08 в 20:33

Январские морозы, сменившие довольно теплый декабрь и начало нового года, по мнению военных аналитиков, способствуют наступательным действиям зимой.

Уже 9 января, по данным Украинского гидрометеоцентра, возле Бахмута будет до -15 градусов ночью, у Сватового -14. Это может оказать существенное влияние на дальнейшее течение войны.

BBC Україна в своем материале размышляет, пойдут ли войска в атаку на полях российско-украинской войны.

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В 1993 году Корпус инженеров армии США выпустил книгу, в которой подробно описывались особенности ведения боевых действий сухопутных сил в зимнее время. Ее автором выступил уроженец России Джордж Свинцов, который был интернирован во время Второй мировой в Германию, а затем переехал в США.

Согласно распространенной точке зрения, зимой активность боевых действий утихает. Однако, как пишет Свинцов, поскольку зима усложняет действия обеим сторонам на фронте, та, которая будет чувствовать себя увереннее, должна воспользоваться преимуществом.

— Удержание и контроль территории означает стабильность. Зимой это означает недвижимость. А недвижимость зимой – отложенное поражение, в котором территория теряет свою стратегическую ценность, – говорится в книге.

Единственный продуктивный подход в такой ситуации, по его словам, действовать как можно более гибко, не опасаясь терять какую-то часть территории, захватывать и немедленно использовать вражеское вооружение, боеприпасы и технику.

При этом он признает, что зимнее наступление возможно при пяти-шестикратном преимуществе в живой силе. Если такого преимущества нет в соотношении сил на большом участке, его нужно создать локально.

— Ожидаем интенсификацию боевых действий. Ударили морозы, ночью до -17, наша тяжелая техника наконец сможет продвигаться вперед быстрее, — заявил 8 января глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По словам Гайдая, такая погода может быть на руку обеим сторонам. Также он рассказал, что сейчас российская армия перебрасывает силы из Бахмутского направления на Кременную.

Украинские войска ведут бои уже в 5 км от этого города в Луганской области и пытаются взять его в окружение, перерезав пути поставки из Северодонецка и Сватового.

В интервью итальянской Corriere della Sera представитель ГУР Вадим Скибицкий заявил, что РФ на фоне понижения температуры готовит новый ракетный удар по украинской энергетической инфраструктуре, а также попытается наступать на некоторых направлениях на Востоке.

— Мы видим усиление давления в Донецкой области… По всей вероятности, они начнут новое наступление и на Запорожскую область. А на харьковском направлении попытаются остановить наше контрнаступление. И постараются удержать позиции в Херсоне, где наращивают оборону, а также на особо стратегическом для них Крымском полуострове.

BBC Україна также цитирует советника ОП Алексея Арестовича, который прогнозирует, что именно Россия первой проведет наступательную операцию. По его мнению, это может произойти в харьковском и запорожском направлениях.