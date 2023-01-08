В Україні вдарили морози: як це може вплинути на хід бойових дій

Січень, 08 в 20:33

Січневі морози, які змінили доволі теплий грудень та початок нового року, на думку військових аналітиків, сприяють наступальним діям взимку.

Вже 9 січня, за даними Українського гідрометеоцентру, біля Бахмуту буде до -15 градусів вночі, біля Сватового -14. Це може суттєво вплинути на подальший перебіг війни.

BBC Україна у своєму матеріалі розмірковує, чи підуть війська в атаку на полях російсько-української війни.

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В 1993 році Корпус інженерів армії США випустив книгу, в якій докладно описувалися особливості ведення бойових дій сухопутних сил в зимовий час. Її автором виступив уродженець Росії Джордж Свінцов, який був інтернований під час Другої світової до Німеччини, а потім переїхав до США.

Згідно з поширеною точкою зору, взимку активність бойових дій вщухає. Однак, як пише Свінцов, оскільки зима ускладнює дії обом сторонам на фронті, та, яка почуватиметься впевненіше, має скористатися перевагою.

— Утримання та контроль над територією означає стабільність. Взимку це означає нерухомість. А нерухомість взимку – відкладена поразка, в якій територія втрачає свою стратегічну цінність, – йдеться у книзі.

Єдиний продуктивний підхід у такій ситуації, за його словами, діяти якомога гнучкіше, не побоюючись втрачати якусь частину території, захоплювати і негайно використовувати вороже озброєння, боєприпаси та техніку.

При цьому, він визнає, що зимовий наступ можливий за п’яти-шестиразової переваги в живій силі. Якщо такої переваги немає у співвідношенні сил на великій ділянці, її треба створити локально.

— Очікуємо на інтенсифікацію бойових дій. Вдарили морози, вночі до -17, наша важка техніка, нарешті, зможе просуватися вперед швидше, – заявив 8 січня очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За словами Гайдая, така погода може бути на руку обом сторонам. Також він розповів, що зараз російська армія перекидає сили з Бахмутського напрямку на Кремінну.

Українські війська ведуть бої вже за 5 км від цього міста на Луганщини і намагаються взяти його в оточення, перерізавши шляхи постачання з Сєвєродонецька і Сватового.

В інтерв’ю італійській Corriere della Sera представник ГУР Вадим Скібіцький заявив, що РФ на фоні зниження температури готує новий ракетний удар по українській енергетичний інфраструктурі, а також спробує наступати на деяких напрямках на Сході.

— Ми бачимо посилення тиску в Донецькій області… Ймовірно, вони почнуть новий наступ і на Запорізьку область. А на харківському напрямку спробують зупинити наш контрнаступ. І намагатимуться утримати позиції в Херсоні, де нарощують оборону, а також на особливо стратегічному для них Кримському півострові.

BBC Україна також цитує радника ОП Олексія Арестовича, який прогнозує, що саме Росія першою проведе наступальну операцію. На його думку, це може статися на харківському і запорізькому напрямках.