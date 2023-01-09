Хоробрим захисникам: Чехія відправить до України танки, на одному з них – побажання від прем’єра

Січень, 09 в 21:39

Чехія передасть Україні модернізовані танки Т-72.

Про це повідомив у понеділок на своїй сторінці у Twitter прем’єр-міністр Петр Фіала. Він також написав коротке побажання на танку Т-72, який вирушить до України: “Хоробрим українським захисникам”.

– Переконаний, що українці переможуть у боротьбі з російським агресором, – зазначив Петр Фіала.

За його словами, Україні нададуть і нову ремонтно-евакуаційну машину Treva 30.

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– Під час відвідування армійського арсеналу Excalibur у мене також була можливість охрестити нову ремонтно-евакуаційну машину Treva 30, яка в майбутньому також може допомогти Україні, – додав чеський прем’єр-міністр.

У Twitter прем’єра зазначається, що збройовий завод Excalibur Army є одним із ключових чеських виробників наземної військової техніки. В основному підприємство займається модернізацією наземної техніки – танками Т-72, самохідними гаубицями DANA або реактивними установками РМ-70.

Найбільш значущий контракт, над яким працює Excalibur Army у цій сфері – постачання в Україну модернізованих танків Т-72, яке спільно фінансують США та Нідерланди.

Фото: Петр Фіала