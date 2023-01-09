Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Происшествия

В Николаевской области россияне обстреляли больницу и дома в Очакове, есть пострадавшие

Анастасия Гевко, редактор ленты
Віталій Кім, голова Миколаївської ОДА

В понедельник, 9 января, российские оккупанты обстреляли Николаевщину. Пострадала больница в городе Очаков, сообщает глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким.

Он добавил, что скорую помощь в связи с обстрелом вызывали пять раз.

– Повреждена больница, много окон и дверей. На территории больницы пострадавших нет, – уточнил Ким.

Позже начальник областного главка полиции Сергей Шайхет сообщил, что предварительно ранены три человека и в общей сложности повреждены около 50 объектов, в том числе жилые дома.

Сейчас смотрят

Напомним, российские агрессоры регулярно обстреливают Николаевскую область. Так, 9 января около часа дня оккупанты нанесли артиллерийские удары по территории Очаковской общины, к счастью, без пострадавших.

Днем ранее – из артиллерии стреляли по Куцурубской общине. Повреждены жилые здания. Пострадавших нет.

Читайте
Теперь уже ракетами: оккупанты ночью снова обстреляли Очаков

Фото: Виталий Ким

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка