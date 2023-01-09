Январь, 09 в 16:49

В понедельник, 9 января, российские оккупанты обстреляли Николаевщину. Пострадала больница в городе Очаков, сообщает глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким.

Он добавил, что скорую помощь в связи с обстрелом вызывали пять раз.

– Повреждена больница, много окон и дверей. На территории больницы пострадавших нет, – уточнил Ким.

Позже начальник областного главка полиции Сергей Шайхет сообщил, что предварительно ранены три человека и в общей сложности повреждены около 50 объектов, в том числе жилые дома.

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Напомним, российские агрессоры регулярно обстреливают Николаевскую область. Так, 9 января около часа дня оккупанты нанесли артиллерийские удары по территории Очаковской общины, к счастью, без пострадавших.

Днем ранее – из артиллерии стреляли по Куцурубской общине. Повреждены жилые здания. Пострадавших нет.

Фото: Виталий Ким