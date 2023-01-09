В Николаевской области россияне обстреляли больницу и дома в Очакове, есть пострадавшие
В понедельник, 9 января, российские оккупанты обстреляли Николаевщину. Пострадала больница в городе Очаков, сообщает глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким.
Он добавил, что скорую помощь в связи с обстрелом вызывали пять раз.
– Повреждена больница, много окон и дверей. На территории больницы пострадавших нет, – уточнил Ким.
Позже начальник областного главка полиции Сергей Шайхет сообщил, что предварительно ранены три человека и в общей сложности повреждены около 50 объектов, в том числе жилые дома.
Напомним, российские агрессоры регулярно обстреливают Николаевскую область. Так, 9 января около часа дня оккупанты нанесли артиллерийские удары по территории Очаковской общины, к счастью, без пострадавших.
Днем ранее – из артиллерии стреляли по Куцурубской общине. Повреждены жилые здания. Пострадавших нет.
Фото: Виталий Ким