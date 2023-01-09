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Факти / Надзвичайні події

На Миколаївщині росіяни обстріляли лікарню в Очакові – Кім

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
Віталій Кім, голова Миколаївської ОДА

У понеділок, 9 січня, російські окупанти обстріляли Миколаївщину. Постраждала лікарня у місті Очаків, повідомляє голова Миколаївської обласної державної адміністрації Віталій Кім.

Він додав, що швидку допомогу у зв’язку з обстрілом викликали п’ять разів. 

– Пошкоджена лікарня, багато вікон та дверей. На території лікарні постраждалих немає, – уточнив Кім.

Нагадаємо, російські агресори регулярно обстрілюють Миколаївську область. Так, 9 січня близько першої години дня окупанти завдали артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади, на щастя, без постраждалих. 

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За день до того – з артилерії стріляли по Куцурубській громаді. Пошкоджено житлові будівлі. Постраждалих немає.

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Фото: Віталій Кім

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