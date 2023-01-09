Украина ожидает, что десятый пакет санкций против РФ ударит по ее ядерной отрасли

Январь, 09 в 14:32

Украина продолжает сотрудничать с европейскими партнерами по усилению энергетической устойчивости.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль.

По его словам, ключевые вопросы в этом направлении были обсуждены сегодня с исполнительным вице-президентом Еврокомиссии Франсом Тиммермансом.

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Во время встречи стороны обсудили:

демилитаризацию Запорожской АЭС,

поставки электрооборудования,

возможности импорта электроэнергии из ЕС,

санкции против России.

– Рассчитываем, что 10-й пакет будет содержать ограничения против ядерной отрасли России, в частности Росатома. Агрессор должен быть наказан за атаки на энергетику Украины и преступления против экологии, — говорится в сообщении.

Шмигаль добавил, что также обсуждался вопрос послевоенного восстановления Украины.

— Восстановление должно происходить на основе принципов зеленого курса. Украина имеет значительный потенциал в сфере альтернативной энергетики, что поможет Европе поскорее отказаться от российских ископаемых ресурсов, — подчеркнул премьер.

В декабре 2022 года страны ЕС согласовали девятый пакет санкций против России в связи с полномасштабным вторжением в Украину.

Источник: Денис Шмыгаль