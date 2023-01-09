Украина ожидает, что десятый пакет санкций против РФ ударит по ее ядерной отрасли
Украина продолжает сотрудничать с европейскими партнерами по усилению энергетической устойчивости.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль.
По его словам, ключевые вопросы в этом направлении были обсуждены сегодня с исполнительным вице-президентом Еврокомиссии Франсом Тиммермансом.
Во время встречи стороны обсудили:
- демилитаризацию Запорожской АЭС,
- поставки электрооборудования,
- возможности импорта электроэнергии из ЕС,
- санкции против России.
– Рассчитываем, что 10-й пакет будет содержать ограничения против ядерной отрасли России, в частности Росатома. Агрессор должен быть наказан за атаки на энергетику Украины и преступления против экологии, — говорится в сообщении.
Шмигаль добавил, что также обсуждался вопрос послевоенного восстановления Украины.
— Восстановление должно происходить на основе принципов зеленого курса. Украина имеет значительный потенциал в сфере альтернативной энергетики, что поможет Европе поскорее отказаться от российских ископаемых ресурсов, — подчеркнул премьер.
В декабре 2022 года страны ЕС согласовали девятый пакет санкций против России в связи с полномасштабным вторжением в Украину.
Источник: Денис Шмыгаль