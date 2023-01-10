2023 год станет годом восстановления: Шмыгаль очертил четыре источника финансирования разрушенного Россией

Январь, 10 в 18:19

2023 год станет годом не только украинской победы, но и большого восстановления поврежденного и разрушенного.

Об этом в своем выступлении в Кабмине сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

— Масштабы этих разрушений колоссальны. Речь идет о сотнях миллиардов долларов потерь. Соответственно, программа восстановления Украины станет крупнейшим проектом со времен Второй мировой войны, — сказал Шмыгаль.

Он отметил, что правительство уже определило четыре ключевых источника финансирования на восстановление Украины:

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Конфискованные российские средства. Правительство уже направило 17 млрд грн изъятых средств банков РФ в бюджетный Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии. Процесс конфискации российских активов в Украине продолжается. Правительство также работает над тем, чтобы он начался и в странах-союзниках.

Денежные средства из государственного бюджета. В этом году 35,5 млрд грн также пойдут в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии за счет уплаты НБУ части своей прибыли.

Средства интернациональных партнеров. Уже есть первые шаги в этом направлении, ведь США приняли решение о выделении на восстановление Украины $1,4 млрд, что составляет более 56 млрд грн. В ближайшее время ожидается поступление этих средств.

Средства доноров со всего мира, собранные на платформе United24, создание которой инициировал президент Украины Владимир Зеленский. Уже отобраны первые проекты и соответствующие финансы. Сотни семей смогут вернуться в собственные дома и к нормальной жизни.

— На сегодня общая сумма на восстановление из уже понятных нам источников составляет около 110 млрд грн. Всего же в этом году рассчитываем получить $17 млрд или 680 млрд грн на первоочередное восстановление поврежденного и разрушенного имущества, — говорит премьер-министр.

Кроме того, Шмыгаль поблагодарил всех партнеров и тысячи людей из разных стран мира, которые помогают Украине начать этот процесс восстановления.