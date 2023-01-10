2023 стане роком відбудови: Шмигаль окреслив чотири джерела фінансування зруйнованого Росією

Січень, 10 в 18:19

2023 рік стане роком не тільки української перемоги, але й великої відбудови пошкодженого та зруйнованого.

Про це у своєму виступі в Кабміні повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

– Масштаби цих руйнувань колосальні. Йдеться про сотні мільярдів доларів втрат. Відповідно, програма відновлення України стане найбільшим проєктом відбудови з часів Другої світової війни, – сказав Шмигаль.

Він зазначив, що уряд вже визначив чотири ключові джерела фінансування на відбудовування України:

Зараз дивляться

Конфісковані російські кошти. Уряд вже спрямував 17 млрд грн вилучених коштів банків РФ у бюджетний Фонд ліквідації наслідків збройної агресії. Процес конфіскації російських активів в Україні продовжується. Уряд також працює над тим, щоб він розпочався і в країнах-союзниках.

Кошти з державного бюджету. Цього року 35,5 млрд грн так само підуть у Фонд ліквідації наслідків збройної агресії за рахунок сплати НБУ частини свого прибутку.

Кошти міжнародних партнерів. Уже є перші кроки в цьому напрямку, адже США прийняли рішення про виділення на відновлення України $1,4 млрд, що дорівнює понад 56 млрд грн. Найближчим часом очікується надходження цих коштів.

Кошти донорів з усього світу, які зібрані на платформі United24, створення якої ініціював президент України Володимир Зеленський. Вже є відібрані перші проєкти та відповідні фінанси. Сотні родин зможуть повернутися до власних домівок та нормального життя.

– Станом на зараз загальна сума на відновлення з уже зрозумілих нам джерел становить близько 110 млрд грн. Усього ж в цьому році розраховуємо отримати $17 млрд або 680 млрд грн на першочергове відновлення пошкодженого та зруйнованого майна, – каже прем’єр-міністр.

Крім того, Шмигаль подякував усім партнерам та тисячам людей з різних країн світу, які допомагають Україні почати цей процес відбудови.