Послевоенное восстановление Украины будет стоить около €600 млрд. — Всемирный банк

Декабрь, 04 в 21:55

Согласно прогнозам Всемирного банка, послевоенное восстановление Украины будет стоить около €500-600 млрд.

При этом, по словам вице-президент Всемирного банка Анна Бьерде, уровень нужных средств вырос с €350 млрд в начале июня 2022 года до €500-600 млрд на сегодня.

— Раньше мы опубликовали цифру, рассчитанную совместно с Европейской комиссией и украинским правительством. Сколько нужно денег, чтобы отстроить Украину, а также привести ее к европейским стандартам, например, в плане энергоэффективности? По состоянию на начало июня, это было около 350 млрд евро, — говорит она.

По мнению Бьерде, для восстановления Украины нужен обоснованный стратегический план типа плана Маршалла, и это должно быть “сочетание государственных и частных средств”.

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Вице-президент рассказала, что еще в начале осени Всемирный банк прогнозировал падение ВВП Украины в этом году на 35%, однако после атак РФ инфраструктуры страны показатели изменились.

— Наверное, это будет ближе к 40%. Без инфраструктуры нет экономики, а значит нет налоговых поступлений для украинского государства. Это очень тревожная ситуация, — отметила она.

При этом Бьерде отметила “прекрасную работу” украинцев по восстановлению разрушенной ракетными обстрелами инфраструктуры. Хотя и спрогнозировала, что если нападения агрессора не прекратятся, Украина столкнется с нехваткой запчастей и оборудования.

Бьерде также обратила особое внимание на катастрофические последствия войны в Украине в гуманитарной сфере.

— До конца 2022 года в Украине 8 млн человек будут жить за чертой бедности. Уровень бедности вырастет с 2% до 25%, — констатировала она.

Источник: Die Presse