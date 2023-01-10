Январь, 10 в 16:55

Руководство Украины в начале полномасштабной войны сомневалось в целесообразности боевых действий с большими потерями. Однако во время кровавых и чрезвычайно тяжелых боев за Бахмут (Донецкая область) никто уже не ставит под сомнение необходимость удерживать этот город.

Об этом говорится в статье американского издания The New York Times, посвященной ситуации вокруг Бахмута.

Журналисты отмечают, что продолжающаяся оборона города, которая сопровождается тяжелыми потерями, уже стала для Украины символом национальной борьбы с войсками РФ. Президент Украины Владимир Зеленский вспомнил Бахмут во время выступления перед Конгрессом США в прошлом месяце и подарил спикеру Палаты представителей Нэнси Пелоси украинский флаг с подписями солдат, защищающих город.

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Патовая ситуация под Бахмутом вынуждает украинских военных менять стратегию. Эта битва уже стала одной из самых продолжительных за все время полномасштабной войны.

– Это контрастирует со стратегией Украины в других местах вдоль линии фронта, где ей удалось избежать прямых столкновений, полагаясь на ловкие маневры, обман и предоставленное Западом оружие дальнего действия, чтобы заставить Россию отступить, — пишет издание.

Журналисты напоминают, что украинское руководство в свое время подвергало сомнению целесообразность больших потерь во время боев за Северодонецк и Лисичанск. Однако, по оценкам военных аналитиков Роба Ли и Майкла Кофмана, именно эти бои на истощение позволили Вооруженным силам Украины ослабить российскую армию и провести два чрезвычайно успешных контрнаступления в Харьковской и Херсонской областях. Это были наиболее болезненные поражения Кремля в войне.

– Количество боеприпасов, которые потратила Россия, и потери, которые она понесла, повлекли за собой поражение российской армии, — отметил Ли.

По словам аналитика, то, сможет ли Бахмут сыграть аналогичную роль в преддверии ожидаемого весеннего наступления Украины, зависит от многих факторов, в том числе от того, сколько солдат РФ сможет направить на фронт после мобилизации.

Как подчеркивают военные аналитики, стратегическая ценность Бахмута является спорной, однако город имеет символическое значение для обеих сторон. Если для Украины это символ сопротивления, то для РФ его захват стал бы наибольшим успехом на поле боя за последние месяцы.

По данным издания, бои за Бахмут проходили в два этапа. В первые 100 дней в них были задействованы российские регулярные войска, а впоследствии присоединились наемники ЧВК Вагнера.

Второй этап стал более кровавым, поскольку оккупанты бросали на штурм города заключенных, набранных в ряды ЧВК Вагнера. А за ними следовали более подготовленные солдаты. Таким образом, основатель ЧВК Евгений Пригожин испытал новую тактику.

Российские наемники стали просто пушечным мясом.

– По сути они (заключенные-наемники Вагнера, – Ред.) принимают на себя основной удар украинской армии. Тогда у вас есть лучше обученные силы, которые движутся за ними, — объяснил высокопоставленный военный чиновник США на условиях анонимности.

А украинский военный эксперт Сергей Грабский назвал боевые действия вокруг Бахмута “совершенно другой природой” войны. По его словам, ВСУ продолжают защищать город частично потому, что потери российских оккупантов “важны для нас”. То есть, украинские военные пытаются истощить войска РФ во время этих боев.

Ожесточенные бои продолжаются вдоль линии фронта, которая тянется от Бахмута на северо-восток до города Соледар.

В Бахмуте, где до полномасштабной войны проживало около 100 тыс. человек, остаются около 7 тыс., в основном на западном берегу реки, разделяющей город. А восточные кварталы уже превратились в руины.

Накануне в Министерстве обороны Украины сообщали, что российские войска после отступления и неудачной попытки захватить Соледар провели перегруппировку и возобновили кровавый штурм.

По оценкам британской разведки, несмотря на усиление давления на Бахмут, оккупанты вряд ли смогут его окружить в ближайшее время.