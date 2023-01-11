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Омбудсмены Украины и России договорились о новом обмене пленными в Турции – СМИ

Анастасия Гевко, редактор ленты
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Омбудсмены Украины и России договорились о новом обмене пленными в Турции – СМИ
Фото: Офис президента

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец провел встречу с российским омбудсменом Татьяной Москальковой в Турции.

– При обсуждении с турецкой стороны прозвучали конкретные предложения по активизации решения гуманитарных вопросов. Турция как партнер Украины неоднократно демонстрировала свое активное участие в решении многих проблем, связанных с вооруженной агрессией России. В частности, удачным кейсом было “зерновое соглашение” по разблокированию экспорта украинского зерна, – говорится в сообщении, опубликованном на страницах Лубинца в соцсетях.

Между тем в Skу News добавили, что омбудсмены Украины и России договорились об обмене 40 пленных. Официального доказательства этому нет.

Там уточнили, что переговорили продолжались 40 минут.

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Между тем Москалькова сообщила у себя в Telegram, что Украина и РФ обсуждали оказание гуманитарной помощи гражданам двух стран.

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Обмен пленными: Лубинец о главных темах встречи с омбудсменом РФ

Источник: Sky News
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