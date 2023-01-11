Омбудсмены Украины и России договорились о новом обмене пленными в Турции – СМИ
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец провел встречу с российским омбудсменом Татьяной Москальковой в Турции.
– При обсуждении с турецкой стороны прозвучали конкретные предложения по активизации решения гуманитарных вопросов. Турция как партнер Украины неоднократно демонстрировала свое активное участие в решении многих проблем, связанных с вооруженной агрессией России. В частности, удачным кейсом было “зерновое соглашение” по разблокированию экспорта украинского зерна, – говорится в сообщении, опубликованном на страницах Лубинца в соцсетях.
Между тем в Skу News добавили, что омбудсмены Украины и России договорились об обмене 40 пленных. Официального доказательства этому нет.
Там уточнили, что переговорили продолжались 40 минут.
Между тем Москалькова сообщила у себя в Telegram, что Украина и РФ обсуждали оказание гуманитарной помощи гражданам двух стран.