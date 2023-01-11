Січень, 11 в 15:15

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець провів зустріч з російською омбудсменкою Тетяною Москальковою у Туреччині.

– Під час обговорення з турецької сторони прозвучали конкретні пропозиції щодо активізації вирішення гуманітарних питань. Туреччина, як партнер України, неодноразово демонструвала свою активну участь у вирішенні багатьох проблем, пов’язаних із збройною агресією Росії. Зокрема, вдалим кейсом була “зернова угода” щодо розблокування експорту українського зерна, – йдеться в повідомленні, опублікованому на сторінках Лубінця в соцмережах.

Тим часом у Skу News додали, що омбудсмени України та Росії домовилися про обмін 40 полонених. Офіційного підтвердження цьому немає.

Там уточнили, що переговорили тривали 40 хвилин.

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Тим часом Москалькова повідомила у себе в Telegram, що Україна та РФ обговорювали надання гуманітарної допомоги громадянам двох країн.