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Омбудсмени України та Росії домовились про новий обмін полоненими у Туреччині – ЗМІ

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
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Омбудсмени України та Росії домовились про новий обмін полоненими у Туреччині – ЗМІ
Фото: Офіс президента

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець провів зустріч з російською омбудсменкою Тетяною Москальковою у Туреччині.

– Під час обговорення з турецької сторони прозвучали конкретні пропозиції щодо активізації вирішення гуманітарних питань. Туреччина, як партнер України, неодноразово демонструвала свою активну участь у вирішенні багатьох проблем, пов’язаних із збройною агресією Росії. Зокрема, вдалим кейсом була “зернова угода” щодо розблокування експорту українського зерна, – йдеться в повідомленні, опублікованому на сторінках Лубінця в соцмережах.

Тим часом у Skу News додали, що омбудсмени України та Росії домовилися про обмін 40 полонених. Офіційного підтвердження цьому немає.

Там уточнили, що переговорили тривали 40 хвилин. 

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Тим часом Москалькова повідомила у себе в Telegram, що Україна та РФ обговорювали надання гуманітарної допомоги громадянам двох країн. 

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Обмін полоненими: Лубінець про головні теми зустрічі з омбудсменом РФ

Джерело: Sky News
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