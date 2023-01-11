Ядерное оружие не даст РФ никакого преимущества на поле боя, Кремль вряд ли его использует – Ходжес

Январь, 11 в 13:07

Генерал-лейтенант США в отставке Бен Ходжес считает, что существует очень малая вероятность того, что Россия прибегнет к использованию ядерного оружия. Об этом он сказал в интервью изданию РБК-Украина.

– Существует очень малая вероятность, что Россия применит ядерное оружие. Это не дает никакого преимущества на поле боя, и Кремль, я думаю, верит предупреждениям президента Байдена о “катастрофических последствиях”, если Россия использует ядерное оружие, – высказался Ходжес.

Он добавил, что Запад осторожно относится к предоставлению Украине определенных видов оружия из-за, по его мнению, преувеличенной обеспокоенности эскалацией со стороны России.

– Я не думаю, что россияне действительно смогут прибегнуть к эскалации, и поэтому нам нужно прекратить сдерживать себя. Я рад, что США, Германия и Франция объявили, что они предоставят бронированные машины, которые будут очень помощны в наступательных операциях, – сказал генерал-лейтенант США в отставке.

Ходжес выразил надежду, что следующими станут танки, ATACMS, дроны Grey Eagle и Reaper и самолеты F16.

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