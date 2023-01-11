Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Ядерна зброя не дасть РФ жодної переваги на полі бою, Кремль навряд чи її використає – Годжес

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
Ядерна зброя не дасть РФ жодної переваги на полі бою, Кремль навряд чи її використає – Годжес

Генерал-лейтенант США у відставці Бен Годжес вважає, що існує дуже мала ймовірність того, що Росія вдастся до використання ядерної зброї. Про це він сказав в інтерв’ю виданню РБК-Україна.

– Існує дуже мала ймовірність, що Росія застосує ядерну зброю. Це не дає жодної переваги на полі бою, і Кремль, я думаю, вірить попередженням президента Байдена про “катастрофічні наслідки”, якщо Росія використає ядерну зброю, – висловився Годжес.

Він додав, що Захід обережно відноситься до надання Україні певних видів зброї через, на його думку, перебільшену стурбованість ескалацією з боку Росії.

– Я не думаю, що росіяни насправді зможуть вдатися до ескалації, і тому нам потрібно припинити стримувати себе. Я радий, що США, Німеччина та Франція оголосили, що вони нададуть броньовані машини, які будуть дуже помічними в наступальних операціях, – сказав генерал-лейтенант США у відставці.

Годжес висловив надію, що наступними будуть танки разом з ATACMS та дронами Grey Eagle та Reaper і літаками F16. 

Зараз дивляться
Читайте
Годжес назвав термін звільнення Криму від російської окупації

Джерело: РБК-Україна
Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка