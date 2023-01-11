Ядерна зброя не дасть РФ жодної переваги на полі бою, Кремль навряд чи її використає – Годжес

Січень, 11 в 13:07

Генерал-лейтенант США у відставці Бен Годжес вважає, що існує дуже мала ймовірність того, що Росія вдастся до використання ядерної зброї. Про це він сказав в інтерв’ю виданню РБК-Україна.

– Існує дуже мала ймовірність, що Росія застосує ядерну зброю. Це не дає жодної переваги на полі бою, і Кремль, я думаю, вірить попередженням президента Байдена про “катастрофічні наслідки”, якщо Росія використає ядерну зброю, – висловився Годжес.

Він додав, що Захід обережно відноситься до надання Україні певних видів зброї через, на його думку, перебільшену стурбованість ескалацією з боку Росії.

– Я не думаю, що росіяни насправді зможуть вдатися до ескалації, і тому нам потрібно припинити стримувати себе. Я радий, що США, Німеччина та Франція оголосили, що вони нададуть броньовані машини, які будуть дуже помічними в наступальних операціях, – сказав генерал-лейтенант США у відставці.

Годжес висловив надію, що наступними будуть танки разом з ATACMS та дронами Grey Eagle та Reaper і літаками F16.

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