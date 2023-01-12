Январь, 12 в 8:44

Утром 12 января в Херсоне без объявления о воздушной тревоге раздались взрывы.

О громких звуках с места событий сообщили местные жители.

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Информации об утренних взрывах в областной военной администрации пока не сообщили.

Однако уже обнародовали данные об обстрелах, произошедших накануне.

Известно, что 11 января российские оккупанты обстреляли территорию региона 90 раз. Били захватчики из артиллерии, реактивных систем залпового огня, минометов и танков.

Херсон под вражеским огнем был 27 раз. Вражеские снаряды попали в роддом, частные и многоквартирные дома.

За прошедшие сутки из-за российских обстрелов погиб один человек. Пять человек получили ранения разной степени тяжести.

Полномасштабная война в Украине длится уже 323-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Ярослав Янушевич