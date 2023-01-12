Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

В Херсоне без объявленной тревоги раздались взрывы

Татьяна Забожко, редактор ленты
Требует проверки
В Херсоне без объявленной тревоги раздались взрывы
Фото: Depositphotos

Утром 12 января в Херсоне без объявления о воздушной тревоге раздались взрывы.

О громких звуках с места событий сообщили местные жители.

Карта повітряних тривог 12 січня 2023

Сейчас смотрят

Информации об утренних взрывах в областной военной администрации пока не сообщили.

Однако уже обнародовали данные об обстрелах, произошедших накануне.

Известно, что 11 января российские оккупанты обстреляли территорию региона 90 раз. Били захватчики из артиллерии, реактивных систем залпового огня, минометов и танков.

Херсон под вражеским огнем был 27 раз. Вражеские снаряды попали в роддом, частные и многоквартирные дома.

За прошедшие сутки из-за российских обстрелов погиб один человек. Пять человек получили ранения разной степени тяжести.

Полномасштабная война в Украине длится уже 323-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Ярослав Янушевич

Теги: , , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка