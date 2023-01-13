Оккупанты в Энергодаре собираются использовать местных жителей в качестве живого щита — Энергоатом

Январь, 13 в 21:10

В Энергодаре, где находится Запорожская АЭС, российские захватчики обустраивают казармы в подвалах жилых домов. Такой тактикой рашисты пытаются обезопасить своих солдат в случае наступления ВСУ.

Об этом сообщает НАЭК Энергоатом на своей странице в социальной сети Twitter.

Отмечается, что в Энергодаре фиксируют редкие случаи, когда военные РФ используют подвалы гражданских помещений как места постоянной дислокации, обустраивая их даже кроватями.

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— Рашисты готовятся к обороне Энергодара, а местных жителей собираются использовать как живой щит, — сообщили в НАЭК.

Например, оккупационные войска обустроили себе такое “жилье” в подвале здания по улице Курчатова, 10, где расположено Управление социальных программ. На данный момент там проживает около 50 захватчиков.

В Энергоатоме отмечают, что среди прочего захватчики в Энергодаре постоянно заносят в подвалы жилых домов большие коробки – вероятно, с оружием или взрывчаткой.

— Это происходит в темное время суток, причем, пока продолжается “процесс”, несколько оккупантов присматривают за окнами дома, чтобы обезопаситься от нежелательных случайных очевидцев. Подобные “ночные работы” заметили сразу в нескольких жилых домах пятого и седьмого микрорайонов, — говорится в сообщении.

Там добавляют, что рашисты осознают, что ВСУ не будут целиться по жилым объектам, поэтому обустраивают в них свои казармы и склады с оружием и боекомплектами.

Также известно о большом количестве взрывчатки в здании узла связи возле городского исполкома.

Источник: НАЭК Энергоатом