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Факти / Україна

Окупанти в Енергодарі збираються використовувати місцевих жителів як живий щит – Енергоатом

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
ЗАЕС в Енергодарі
Фото: Getty Images

В Енергодарі, де розташована Запорізька АЕС, російські загарбники облаштовують казарми у підвалах житлових будинків. Такою тактикою рашисти намагаються убезпечити своїх вояків у разі наступу ЗСУ.

Про це повідомляє НАЕК Енергоатом на своїй сторінці у соціальній мережі Twitter.

— Рашисти готуються до оборони Енергодару, а місцевих жителів збираються використовувати як живий щит, – повідомили в НАЕК.

Зазначається, що в Енергодарі фіксують непоодинокі випадки, коли військові РФ використовують підвали цивільних приміщень як місця постійної дислокації, облаштовуючи їх навіть ліжками.

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Наприклад, окупаційні війська облаштували собі таке “житло” у підвалі будівлі на вулиці Курчатова, 10, де розташоване Управління соціальних програм. Наразі там мешкають близько 50 загарбників.

В Енергоатомі зазначають, що серед іншого загарбники в Енергодарі постійно заносять у підвали житлових будинків великі коробки – ймовірно, зі зброєю чи вибухівкою.

— Це відбувається в темну пору доби, причому, поки триває “процес”, кілька окупантів наглядають за вікнами будинку, щоб убезпечитися від небажаних випадкових очевидців. Подібні “нічні роботи” помітили відразу в кількох житлових будинках п’ятого та сьомого мікрорайонів, – йдеться у повідомленні.

Там додають, що рашисти усвідомлюють, що ЗСУ не цілитимуть по житлових об’єктах, саме тому облаштовують в них свої казарми та склади зі зброєю і боєкомплектами.

Також відомо про велику кількість вибухівки у будівлі вузла зв’язку біля міського виконкому.

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Джерело: Енергоатом

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