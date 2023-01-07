Оккупанты заставили работников ЗАЭС получить российские паспорта, вывели из обращения украинскую гривну — Генштаб

Январь, 07 в 8:59

Оккупанты раздали работникам Запорожской АЭС российские паспорта, а в России проводят беседы о популяризации службы.

Об этом говорится в сводке Генштаба.

Российские войска продолжают психологическое и физическое давление на гражданское население временно оккупированных территорий. В частности, в городе Энергодар Запорожской области захватчики заставили около 3000 работников Запорожской АЭС получить российские паспорта. Угрожая предпринимателям штрафами и изъятием имущества в городе вывели из обращения украинскую гривну.

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Кроме того, значительно возросло количество захваченных оккупантами жилых помещений, покинутых вынужденными переселенцами.

Из-за невыполнения плана по набору добровольцев в войска территориальной обороны в российской Белгородской области в рекрутинговую кампанию привлекли местную полицию. Служащие обходят квартиры и дома, проводят перепись мужского населения призывного возраста и проводят беседы о популяризации службы.