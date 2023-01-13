Январь, 13 в 18:02

Польша и Литва хотят, чтобы Европейский Союз наложил ограничения на ядерный сектор России в рамках новых санкций против Москвы и Минска за войну в Украине.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на высокопоставленных дипломатов из двух стран.

Литва и Польша предложат, чтобы блок запретил больше российских пропагандистских СМИ и отключил больше российских банков от глобальной системы обмена сообщениями SWIFT.

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— Получить необходимое единогласие в ЕС для введения новых санкций становится все труднее. Тем не менее, мы предложим новый амбициозный пакет, — сказал один из дипломатов.

Они хотели бы новых санкций против союзника России Беларуси, где существуют лазейки, позволяющие ей обходить европейские санкции против Москвы в торговле товарами.

Послы заявили, что 10-й пакет санкций ЕС с момента вторжения России в Украину должен быть готов к первой годовщине вторжения 24 февраля.

Это соответствует заявлению в начале января главы ЕС, президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, о том, что блок введет санкции против Беларуси за помощь России в войне.

Украина уже призвала 27 стран ЕС включить российскую государственную ядерную энергетическую компанию Росатом в следующий раунд санкций. Решение пока заблокировано, в частности, Венгрией.