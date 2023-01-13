Январь, 13 в 16:53

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук заявил во время брифинга 13 января, что наше государство получит от Иерусалима современные технологии оповещения о воздушной угрозе – вражеских ракетах и дронах.

– Продолжается работа по передаче израильских технологий, связанных с разумным оповещением о ракетах и дронов. То есть, эта технология официально передается израильской стороной. И я думаю, что через некоторое время мы получим ее полностью, – сказал дипломат.

После смены правительства Израиль сообщил, что будет проводить ревизию в сфере международных отношений.

Да, новый министр иностранных дел Израиля сказал, что хотел бы изменить подход к войне РФ против Украины. В частности, его страна меньше будет говорить о вторжении и возобновит контакты с Москвой.

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