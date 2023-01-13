Січень, 13 в 16:53

Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук заявив під час брифінгу 13 січня, що наша держава отримає від Єрусалиму сучасні технології оповіщення про повітряну загрозу – ворожі ракети та дрони.

– Триває робота по передачі ізраїльських технологій, пов’язаних із розумним оповіщенням щодо ракет і дронів. Тобто ця технологія офіційно передається ізраїльською стороною. І я думаю, що за певний час ми отримаємо її повністю, – сказав дипломат.

Після зміни уряду Ізраїль повідомив, що проводитиме ревізію у сфері міжнародних відносин.

Так, новий міністр закордонних справ Ізраїлю сказав, що хотів би змінити підхід до війни РФ проти України. Зокрема, його країна менше буде говорити про вторгнення та відновить контакти з Москвою.

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