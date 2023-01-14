Оккупанты подняли бомбардировщики. Украинцев предупреждают о возможном массированном ракетном ударе
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Глава Черкасской ОВА Игорь Табурец предупреждает украинцев о возможном массированном ракетном ударе.
Об этом он написал в Telegram.
По его словам, после полудня возможна воздушная тревога по всей Украине.
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Враг снова атакует территорию Украины с воздуха. В частности, баллистика. Возможен массированный ракетный удар. Ожидаем масштабные тревоги с 12:00, – заявил Табурец.
Также сообщается, что в Черное море россияне вывели два ракетоносителя – общий возможный залп до 14 ракет типа Калибр.
Глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что россияне подняли в небо бомбардировщики Ту.
Напомним, что сегодня утром враг атаковал столицу. В Киеве в результате ракетной атаки поврежден объект инфраструктуры.