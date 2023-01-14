Январь, 14 в 10:47

Глава Черкасской ОВА Игорь Табурец предупреждает украинцев о возможном массированном ракетном ударе.

Об этом он написал в Telegram.

По его словам, после полудня возможна воздушная тревога по всей Украине.

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Враг снова атакует территорию Украины с воздуха. В частности, баллистика. Возможен массированный ракетный удар. Ожидаем масштабные тревоги с 12:00, – заявил Табурец.

Также сообщается, что в Черное море россияне вывели два ракетоносителя – общий возможный залп до 14 ракет типа Калибр.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что россияне подняли в небо бомбардировщики Ту.

Напомним, что сегодня утром враг атаковал столицу. В Киеве в результате ракетной атаки поврежден объект инфраструктуры.