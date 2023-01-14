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Факти / Україна

Окупанти підняли бомбардувальники. Українців попереджають про можливий масований ракетний удар

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Окупанти підняли бомбардувальники. Українців попереджають про можливий масований ракетний удар
Фото: Getty Images

Голова Черкаської ОВА Ігор Табурець попереджає українців про можливий масований ракетний удар.

Про це він написав у Telegram.

За його словами, після опівдня можлива повітряна тривога по всій Україні.

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Ворог знову атакує територію України з повітря. Зокрема, балістикою. Можливий масований ракетний удар. Очікуємо масштабні тривоги з 12:00, – заявив Табурець.

Також повідомляється, що у Чорне море росіяни вивели два ракетоносії – загальний можливий залп до 14 ракет типу Калібр.

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що росіяни підняли в небо бомбардувальники Ту.

Нагадаємо, що сьогодні зранку ворог атакував столицю. У Києві у результаті ракетної атаки пошкоджено об’єкт інфраструктури.

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