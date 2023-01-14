Январь, 14 в 11:58

За город Соледар Донецкой области продолжаются бои как внутри этого населенного пункта, так и за его пределами.

Об этом рассказал в эфире общенационального телемарафона руководитель Донецкой областной военной администрации (ОВА) Павел Кириленко.

Он отметил, что города Соледар и Бахмут остаются самыми горячими направлениями в Донецкой области. Враг там несет огромные потери.

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– Соледар подконтролен украинским властям, и наши военные контролируют. Впрочем, идут и городские бои, и бои за пределами города, потому что враг пытается продвинуться по нескольким направлениям. Враг терпит огромные потери, он застилает себе путь телами своих же “вагнеровцев” и регулярных вооруженных сил, — подчеркнул Кириленко.

Он добавил, что линия фронта на том направлении находится под обстрелами. В общем, ситуация под Соледаром является сложной, но контролируемой.

– Военное командование принимает все необходимые дополнительные меры для стабилизации ситуации, — заявил Кириленко.

Он также проинформировал, что накануне из Соледара удалось эвакуировать семь человек. По состоянию на 14 января в городе остаются около 550 человек из 20 тыс. жителей, проживавших там до полномасштабного вторжения РФ.

В 46-й отдельной аэромобильной бригаде ВСУ, защищающей Соледар, подтвердили, что на окраинах города продолжаются бои.

– Бои в Соледаре были ожесточенными и безжалостными. Внимание – ежесекундное, оружие – либо в постоянном использовании, либо в постоянной готовности. Регулярное изменение тактики врага требовало гибкости алгоритма действий наших подразделений. Залогом успешных действий стала универсальность военнослужащих… Учитывая, что многие бойцы прошли здесь боевое крещение, наша бригада достойно выдержала эти сложнейшие испытания. Бои в окрестностях Соледара продолжаются, — подчеркнули в бригаде.

В то же время спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук обнародовал видео, свидетельствующее о том, что по крайней мере западная часть города находится под контролем ВСУ.

Накануне в пресс-центре Восточной группировки войск опровергли заявления российских оккупантов о якобы “захвате” Соледара. Отмечалось, что за город продолжаются тяжелые бои. Украинские военные держат оборону против вражеских подразделений, в частности, против наемников ЧВК Вагнера.

А руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявлял, что в городе ведутся ожесточенные бои, и ни одна из сторон его не контролирует.

Источник: 46 отдельная аэромобильная бригада ДШВ ВСУ

Фото: 46 отдельная аэромобильная бригада ДШВ ВСУ