Январь, 13 в 17:42

В Соледаре идут ожесточенные бои, ни одна из сторон не контролирует город. В Бахмуте также очень сложная ситуация.

Об этом заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью Le Monde.

— Ситуация в Бахмуте и Соледаре сложная, даже очень сложная, это Верденская битва 21 века, которая сейчас происходит. Бои продолжаются уже не первый месяц, но нашим воинам удается удерживать позиции, — сказал глава Офиса президента.

По словам Ермака, РФ не забирает тела погибших вагнеровцев.

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— Россияне выпускают из тюрем преступников, которые погибают, как только попадают на линию фронта. Их тела остаются, их даже не забирают, с российской стороны очень много потерь, гораздо больше, чем у нас. Мы однозначно ценим жизнь наших воинов больше. Но мы имеем перед собой массу людей, которые атакуют, атакуют, атакуют, — сказал Ермак.

Он отметил, что в Соледаре идут уличные бои, ни одна из сторон не контролирует его.

— Россияне там есть, но они не контролируют его. Ситуация сложная, но у нас одна цель в этой войне — освободить наши территории, полностью восстановить территориальную целостность Украины, — подчеркнул Ермак.

Хотя российское Минобороны и заявило о взятии города, украинское военно-политическое руководство это отрицает.

Источник: Le Monde