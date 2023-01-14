Для распространения дезинформации о Соледаре РФ создала несколько страниц 46 бригады ДШВ ВСУ — Stopfake
Россия в сентябре создала фейковую страницу 46-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ, с помощью которой распространяется ложная информация о ситуации в Соледаре.
Об этом сообщает украинский проект по проверке фактов Stopfake. Там отмечается, что враг на данный момент использует информационно-психологическую специальную операцию (ИПСО) относительно якобы отступления ВСУ из Соледара.
— На фейковый источник “повелось” даже американское издание CNN, которое рассказало об “организованном отступлении” из Соледара, взяв оттуда информацию. Это могло произойти по незнанию журналистами всех опасностей пользования Telegram, — отмечает Stopfake.
В издании добавили настоящие ссылки на 46 бригаду ВСУ, которая находится в Соледаре — в Facebook, Telegram, Instagram.
Напомним, что 13 января российское Минобороны заявило о взятии Соледара. Однако украинское военно-политическое руководство это отрицает. Так, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что в Соледаре идут ожесточенные бои, ни одна из сторон не контролирует город.
Фото: Stopfake