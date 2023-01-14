Для распространения дезинформации о Соледаре РФ создала несколько страниц 46 бригады ДШВ ВСУ — Stopfake

Январь, 14 в 9:10

Россия в сентябре создала фейковую страницу 46-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ, с помощью которой распространяется ложная информация о ситуации в Соледаре.

Об этом сообщает украинский проект по проверке фактов Stopfake. Там отмечается, что враг на данный момент использует информационно-психологическую специальную операцию (ИПСО) относительно якобы отступления ВСУ из Соледара.

— На фейковый источник “повелось” даже американское издание CNN, которое рассказало об “организованном отступлении” из Соледара, взяв оттуда информацию. Это могло произойти по незнанию журналистами всех опасностей пользования Telegram, — отмечает Stopfake.

В издании добавили настоящие ссылки на 46 бригаду ВСУ, которая находится в Соледаре — в Facebook, Telegram, Instagram.

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Напомним, что 13 января российское Минобороны заявило о взятии Соледара. Однако украинское военно-политическое руководство это отрицает. Так, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что в Соледаре идут ожесточенные бои, ни одна из сторон не контролирует город.

Фото: Stopfake