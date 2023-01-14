Січень, 14 в 17:39

У Соледарі Донецької області тривають жорстокі бої за місто.

Про це ввечері 14 січня повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

– Жорстокі бої за Соледар тривають. Наші воїни відбивають безперервні атаки ворога – і вдень, і вночі, – заявила вона.

За словами Маляр, ворог несе великі втрати, але продовжує виконувати злочинні накази свого командування.

Зараз дивляться

Раніше очільник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко заявив, що за Соледар Донецької області тривають бої як всередині міста, так і за його межами.

Напередодні в пресцентрі Східного угруповання військ спростували заяви російських окупантів про нібито “захоплення” Соледара. Зазначалося, що за місто тривають важкі бої. Українські військові тримають оборону проти ворожих підрозділів, зокрема проти найманців ПВК Вагнера.

Водночас керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявляв, що в місті точаться запеклі бої і жодна зі сторін його не контролює.

Джерело: Ганна Маляр