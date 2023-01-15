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Факты / Україна

Наступают по телам своих: Череватый о тактике россиян в Соледаре

Валентина Чорна, редактор ленты
Наступают по телам своих: Череватый о тактике россиян в Соледаре
Фото: Генштаб ВСУ

Российская армия несет значительные потери в Соледаре Донецкой области. Оккупанты идут по трупам своих побратимов, пытаясь штурмовать город.

Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

— Они ротируют свои подразделения, особенно понесшие потери, а потери там действительно большие. Они, по сути, по телам своим наступают, это можно было увидеть в видео, выложенных в интернете, — сказал он.

По словам Череватого, главный ресурс Москвы – люди, поэтому они бросают на штурмы много личного состава.

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— В первую очередь это штурмовые группы, которые пытаются одна за другой преодолевать сопротивление украинской стороны… Это такой экстенсивный путь боевых действий, ведущий к большим потерям врага, — отметил военный.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 326-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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