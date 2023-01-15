Наступают по телам своих: Череватый о тактике россиян в Соледаре
Российская армия несет значительные потери в Соледаре Донецкой области. Оккупанты идут по трупам своих побратимов, пытаясь штурмовать город.
Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.
— Они ротируют свои подразделения, особенно понесшие потери, а потери там действительно большие. Они, по сути, по телам своим наступают, это можно было увидеть в видео, выложенных в интернете, — сказал он.
По словам Череватого, главный ресурс Москвы – люди, поэтому они бросают на штурмы много личного состава.
— В первую очередь это штурмовые группы, которые пытаются одна за другой преодолевать сопротивление украинской стороны… Это такой экстенсивный путь боевых действий, ведущий к большим потерям врага, — отметил военный.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 326-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.