Січень, 15 в 16:57

Російська армія зазнає значних втрат у Соледарі на Донеччині. Окупанти йдуть по трупах своїх побратимів, намагаючись штурмувати місто.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

– Вони ротують свої підрозділи, особливо ті, що зазнали втрат, а втрати там дійсно великі. Вони, по суті, по тілах своїх наступають, це можна було побачити у відео, викладених в інтернеті, – сказав він.

За словами Череватого, головний ресурс Москви – люди, тому вони кидають на штурми багато особового складу.

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– Насамперед це штурмові групи, які намагаються одна за одною долати опір української сторони… Це такий екстенсивний шлях бойових дій, який веде до великих втрат ворога, – зазначив військовий.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 326-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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