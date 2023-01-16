6 месяцев назад спаслись из Никополя. История погибшей пары в многоэтажке в Днепре

Январь, 16 в 19:52

Пара, которая погибла в результате ракетного удара РФ по многоэтажке в Днепре, полгода назад вместе с детьми приехала из Никополя. Женщину звали Ирина, мужчину – Максим Шевчуки.

Об этом рассказала супруга брата Ирины, Валерия Марченко.

Она также сообщила, что дети Ирины и Максима, 15-летняя Каролина и 9-летний Тимур чудом остались живы. Они вышли на улицу и ждали родителей, когда российская ракета прилетела в их дом.

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Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Валерія Марченко (@_m.valeriya_)

– Именно в этом доме, в этом злосчастном подъезде жила сестра моего Антона, восьмой этаж. Сегодня можно без проблем разглядеть цвет обоев в гостиной, ведь эти фото облетели весь мир. Дети вышли на улицу и уже ждали родителей, когда проклятая бл*дина прилетела прямо к ним в дом. Это самые страшные 12 часов нашей жизни. Каролина и Тимур (наши племянники) лежат в больнице, оба. Русская бл*дина просто разорвала на куски целую семью. За что? Полгода назад они бежали из Никополя, от постоянных обстрелов и что получили? — написала родственница пары.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Валерія Марченко (@_m.valeriya_)

Кроме того, стало известно, что дети готовятся к операции в больнице — у Каролины раздробленная нога, тогда как у Тимура сломана рука. С ними находится их дядя, брат Ирины Антон.

Напомним, что, по состоянию на 16 января, известно, что под завалами жилого дома от полученных травм погибли 40 человек, из них трое детей. Продолжаются поиски еще не менее 30 человек, которые могли находиться в доме.

Фото: Антон Геращенко