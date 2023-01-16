6 місяців назад врятувались з Нікополя. Історія загиблої пари у багатоповерхівці у Дніпрі

Січень, 16 в 19:52

Пара, яка загинула внаслідок ракетного удару РФ по багатоповерхівці у Дніпрі, пів року тому разом з дітьми приїхала з Нікополя. Жінку звали Ірина, чоловіка – Максим Шевчуки.

Про це розповіла дружина брата Ірини, Валерія Марченко.

Вона також повідомила, що діти Ірини та Максима, 15-річна Кароліна та 9-річний Тимур дивом залишилися живими. Вони вийшли надвір і чекали батьків, коли російська ракета прилетіла до їхнього будинку.

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Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Валерія Марченко (@_m.valeriya_)

– Саме в цьому домі, в цьому злощасному під’їзді жила сестра мого Антона, восьмий поверх. Сьогодні можна без проблем розгледіти колір шпалер у вітальні, адже ці фото облетіли чи не весь світ. Діти вийшли на вулицю і вже чекали на батьків, коли клята бл*діна прилетіла прямо до них у дім. Це найстрашніші 12 годин нашого життя. Кароліна та Тимур (наші племінники) лежать у лікарні, обидва. Руська бл*діна просто розірвала на шмаття цілу родину. За що? Пів року тому вони бігли з Нікополя, від постійних обстрілів і що отримали?, — написала родичка пари.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Валерія Марченко (@_m.valeriya_)

Крім того, стало відомо, що діти готуються до операції в лікарні — у Кароліни роздроблена нога, тоді як у Тимура поламана рука. З ними знаходиться їхній дядько, брат Ірини Антон.

Нагадаємо, що станом на 16 січня відомо, що під завалами житлового будинку від отриманих травм загинуло 40 людей, з них троє дітей. Продовжуються пошуки ще не менше 30 осіб, які могли знаходитись в будинку.

Фото: Антон Геращенко